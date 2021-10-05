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Здоровье5 октября 2021 7:16

В Самарской области до 1 ноября 2021 года планируют привить от коронавируса 80% взрослого населения

Сейчас прививку от коронавируса сделали почти 2 миллиона самарцев
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самарской области привито 1 млн 79 тысяч самарцев

В Самарской области привито 1 млн 79 тысяч самарцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции обсудили текущую эпидемиологическую обстановку. Власти региона считают, что на сегодняшний день самым эффективным средством защиты от коронавируса является вакцинация.

- В настоящее время в регионе вторым компонентом вакцины привиты 1 миллион 79 тысяч человек, - сообщили чиновники.

Как отметили в правительстве Самарской области, в регионе план вакцинации и процент использования вакцины от коронавируса выше, чем средние показатели по России. Он составляет 62% в данный момент. К 1 ноября 2021 года планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения Самарской области.