В Самарской области до 1 ноября 2021 года планируют привить от коронавируса 80% взрослого населения

В Самарской области привито 1 млн 79 тысяч самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции обсудили текущую эпидемиологическую обстановку. Власти региона считают, что на сегодняшний день самым эффективным средством защиты от коронавируса является вакцинация.

- В настоящее время в регионе вторым компонентом вакцины привиты 1 миллион 79 тысяч человек, - сообщили чиновники.

Как отметили в правительстве Самарской области, в регионе план вакцинации и процент использования вакцины от коронавируса выше, чем средние показатели по России. Он составляет 62% в данный момент. К 1 ноября 2021 года планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения Самарской области.