В Самаре работу организаций дополнительного образования могут частично приостановить

Дополнительные занятия для школьников могут проводиться в онлайн-режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Самарской области поддержало предложение Роспотребнадзора о частичном прекращении работы организаций в сфере дополнительного образования. Дополнительные занятия для школьников могут отменить или перенести в дистанционный формат обучения.

Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. В секциях и кружках дополнительного образования, как правило, встречаются школьники разных классов или школ, а значит, риск распространения коронавирусной инфекции увеличивается.

- Там, где собираются дети из разных образовательных учреждений, занятия могут отменить либо перевести в дистанционный формат. Если на занятиях присутствуют дети из одного класса, или занимается индивидуально только один ребенок, то такие занятия можно сохранить в очном формате, - отметили на заседании оперативного штаба.

В правительстве Самарской области отмечают, что данное предложение является рекомендацией, поэтому каждое учреждение дополнительного образования будет принимать решение в зависимости от эпидемиологической ситуации на конкретной территории.