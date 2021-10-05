Дальнобойщик из Самарской области насмерть раздавил убегающего от фуры пенсионера под Уфой

Пенсионер попал в "слепую зону" большегруза Фото: принтскрин видео.

Под Уфой водитель большегруза насмерть задавил пенсионера. Видео шокирующего ДТП попало на камеры уличного видеонаблюдения.

- Водитель фуры насмерть задавил 85-летнего пенсионера на трассе М-5, недалеко от села Уптино. Виновник смертельного ДТП скрылся с места происшествия, - сообщили нашим коллегам из «КП-Уфа» сотрудники регионального ГИБДД.

Через несколько часов дальнобойщика задержали на территории Самарской области. Как выяснилось, 42-летний самарец не заметил пешехода на дороге. Вероятно, пенсионер попал в «слепую зону» большегруза.

В настоящее время сотрудники ГУ МВД по Республике Башкортостан проводят проверку по факту случившегося. После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.