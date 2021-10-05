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Общество5 октября 2021 9:06

Департамент строительства Новокуйбышевска не оплатил работы по благоустройству парков и скверов

УФАС по Самарской области выдало предупреждения руководителю департамента
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Администрация Новокуйбышевска не оплатила работу подрядчиков по благоустройству общественных пространств

Администрация Новокуйбышевска не оплатила работу подрядчиков по благоустройству общественных пространств

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Федеральная антимонопольная служба Самарской области выявила факт нарушения сроков оплаты по заключенным контрактам между департаментом капитального строительства и архитектуры Новокуйбышевска и подрядчиками.

Согласно опубликованным данным, администрация Новокуйбышевска неоднократно нарушала сроки оплаты услуг по 8 заключенным с Обществами и предпринимателями контрактам. Так, не были оплачены работы по благоустройству бульвара на ул. Миронова, парка «Солдатский лес», сквера им. Миронова, бульвара по улице Миронова, а также общественной территории «Сквера за Дворцом культуры – Мемориальный комплекс «Вечный огонь».

Таким образом, в действиях руководителя департамента Новокуйбышевска был установлен состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Руководителю было выдано предупреждение об устранении выявленных нарушений.