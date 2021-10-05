В Самаре родители школьников готовы потратить на подарок на День учителя в среднем 2400 рублей

Большинство родителей будут покупать букеты учителям на профессиональный праздник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты сервиса по поиску работы узнали, сколько готовы потратить самарские родители на подарки на День учителя в 2021 году. По результатам опроса выяснилось, что средние расходы на подарки ко Дню учителя за последние два года выросли на 20%.

Самарские родители в среднем готовы отдать за подарок учителю 2400 рублей. В списке российских регионов Самара вошла в топ-10 по величине суммы, выделяемой на эти цели.

Самым популярным подарком для учителя стал букет цветов, их будут дарить 43% опрошенных. 13% респондентов купят на День учителя подарочные сертификаты, а 12% россиян подарят конфеты и чайные наборы. Денежные подарки готовы вручить 6% родителей школьников.