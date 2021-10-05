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Происшествия5 октября 2021 11:43

В Сызрани водитель «Калины» сбил 34-летнюю женщину, которая вышла на дорогу из лесопосадки

Женщина вышла на проезжую часть из-за дерева
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Водитель не ожидал внезапного появления женщины на дороге и не смог вовремя затормозить. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель не ожидал внезапного появления женщины на дороге и не смог вовремя затормозить. Фото: ГУ МВД по Самарской области

4 октября 2021 года в Сызрани произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход. По предварительным данным полицейских, 34-летняя женщина вышла на проезжую часть в неустановленном для перехода месте из-за деревьев.

- Авария произошла в районе дома №64 по улице Магистральной. 41-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» двигался в сторону Декабристов, когда совершил наезд на женщину, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.