В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 631 человека

Данные по коронавирусу на 5 октября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. По данным на 5 октября 2021 года, в регионе подтвержден еще 631 случай заболевания. С начала пандемии коронавирусом заболели 108 340 самарцев.

Из общего числа заболевших 87 389 пациентов на данный момент успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 207 человек.

В регионе ежедневно фиксируются смертельные случаи среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. По данным на 5 октября 2021 года, в Самарской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 25 человек. Всего в регионе зарегистрировано 3 992 летальных исхода.