Самарских сладкоежек предупредили о возможном исчезновении «Bounty»

В Самаре с полок могут пропасть батончики "Баунти" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Компания Mars, являющаяся одним из крупнейших производителей кондитерских изделий, предупредила клиентов об ограничении поставок батончиков «Bounty» в России. Произойдёт это из-за возможной нехватки кокосовой стружки, которая продлится до 2022 года.

Аналитики предрекают, что «райское наслаждение» может на время исчезнуть с самарских прилавков, хотя Mars уверяют, что дефицита продукции в рознице не ожидается.

Нехватка сырья может быть обусловлена повышенным спросом в начале года на кокосовую стружку, а также общим неурожаем из-за тайфунов на Филиппинах, втором в мире поставщике кокосов. В Mars рассчитывают, что запасы ассортимента восполнятся уже к середине октября 2021 года.