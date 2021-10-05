В Самарской области районная администрация починила дороги под страхом уголовной ответственности

Дороги почили после визита судебных приставов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы выявили несоответствие требованиям ГОСТа дорожного покрытия в одном из поселков в Большеглушицком районе Самарской области. Суд обязал местную администрацию привести дорогу в надлежащий вид.

- Судебные приставы возбудили исполнительное производство об обязании провести организационно-хозяйственные мероприятия по устранению выбоин на дорожном покрытии, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Администрация Большеглушицкого района была уведомлена, что за неисполнение решения суда может грозить уголовная ответственность. После этого чиновники в назначенные сроки устранили дефекты дорожного покрытия в поселке.