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Общество5 октября 2021 12:29

В Самарской области районная администрация починила дороги под страхом уголовной ответственности

Администрация Большеглушицкого района устранила дефекты дороги после визита судебных приставов
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Дороги почили после визита судебных приставов

Дороги почили после визита судебных приставов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы выявили несоответствие требованиям ГОСТа дорожного покрытия в одном из поселков в Большеглушицком районе Самарской области. Суд обязал местную администрацию привести дорогу в надлежащий вид.

- Судебные приставы возбудили исполнительное производство об обязании провести организационно-хозяйственные мероприятия по устранению выбоин на дорожном покрытии, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Администрация Большеглушицкого района была уведомлена, что за неисполнение решения суда может грозить уголовная ответственность. После этого чиновники в назначенные сроки устранили дефекты дорожного покрытия в поселке.