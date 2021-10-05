В Самарской области 64-летний опытный водитель чудом выжил при опрокидывании «Гранты» в кювет

Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: ГУ МВД по Самарской области

4 октября 2021 года около 16 часов вечера на трассе Самара-Нур-Спиридоновка произошло жуткое ДТП, в котором пострадал 64-летний водитель. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

- Водитель автомобиля «Лада Гранта» имеет стаж вождения 46 лет. Предварительно, мужчина нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии водитель получил многочисленные травмы. Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшего в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.