В Самаре 5 октября 2021 года стартовал второй этап ремонта Московского шоссе

Подрядчик отремонтирует очередной участок магистрали до 1 октября 2022 года / Фото: Дороги Самарской области Фото: vk.com

Во вторник, 5 октября 2021 года, в Самаре стартовал второй этап ремонта Московского шоссе. Он предусматривает строительство дополнительной полосы направо с улицы Луначарского. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчику – компании «СамараТрансСтрой» – нужно до 1 октября 2022 года привести в порядок дорогу, восстановить существующие тротуары и обустроить новые, уложить тактильную плитку. Также в плане работ – установка автобусных павильонов в районе Ботанического сада и пересечения с проспектом Масленникова, монтаж шумозащитных экранов на кольце с улицей Луначарского.

Проведет подрядчик и озеленение. Он благоустроит скверы и придорожную полосу, а также сделает там систему автоматического полива.

Отметим, что на время работ движение по Московскому шоссе перекрывать не будут.