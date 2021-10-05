Самарским экспортерам рассказали, как их поддерживают

Экспортеры поделились друг с другом полезными советами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

5 октября в региональном центре "Мой бизнес" состоялся семинар, посвященный мерам поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. В мероприятии приняли участие около 30 компаний, которые осваивают внешние рынки или только собираются это делать.

- В Самарской области работают 2,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на зарубежные рынки. За первое полугодие 2021 года они осуществляли поставки в 122 страны. Мы продолжим наращивать перечень действующих услуг для наших экспортеров и расширять географию стран партнеров, - заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, добавивший, что ведомство всячески поддерживает местных бизнесменов в этом вопросе.

В ТОП-5 стран, куда наиболее часто экспортируют продукцию и услуги самарские производители, входят Казахстан, Узбекистан, Монголия, Беларусь и Польша. Как отмечают в региональном Центре поддержки экспорта, на старте внешнеэкономической деятельности специалисты формируют стратегию для клиента и, чаще всего, "новичкам» предлагают стартовать с поставок в соседние страны, минимизируя затраты на логистику.

Кто-то пробует новые направления деятельности. Также все чаще появляются запросы от зарубежных компаний на местную продукцию.

На встрече предприниматели поделились друг с другом секретами своего успеха и узнали много интересного. Экспортеры области собираются продолжать активно работать и к концу года планируют увеличивать свои успешные показатели.