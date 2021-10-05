Представители «Единой России» поздравили учителей в Самарской области

Учителей поздравили с профессиональным праздником

Представители партии «Единая Россия» во вторник, 5 октября, поздравили учителей Самарской области с профессиональным праздником.

Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил педагогов и пообщался с ними в онлайн-режиме.

Он рассказал, что только за последние три года в регионе ввели в эксплуатацию 9 школ, создали 151 центр «Точка роста» и 49 мини-технопарков.

В числе приоритетов партии - реализация пятилетней программы капремонта школ, которая будет запущена со следующего года. Составлен реестр школ, которые вошли в программу. Ежегодно порядка 7 тысяч школ в стране будут капитально ремонтировать, на что планируется направлять порядка 20-25 млрд рублей.