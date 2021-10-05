Уличный художник из Казани нарисует ребенка с книгами и гаджетами на корпусе ТГУ в Тольятти

Художник раскрасит здание тольяттинского университета

Уличный художник из Казани Рустам QBic нарисует новый мурал на стене корпуса Тольяттинского государственного университета на улице Фрунзе. Это станет продолжением арт-фестиваля Samara Ground 2021.

Художник создаст диптих (произведение, составленное из двух рисунков). На одном из рисунков будет изображен ребенок, читающий книгу, на другом - тот же ребенок с гаджетом в руках на фоне книг. В первом случае окружающий мир вокруг него светлеет, во втором является темным и бесцветным.

Рустам QBic уже работал в Самаре в прошлом году и раскрасил стену дома на улице Ленинградской. Та работа символизировала преемственность поколений.

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