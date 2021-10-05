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Общество5 октября 2021 17:51

Уличный художник из Казани нарисует ребенка с книгами и гаджетами на корпусе ТГУ в Тольятти

В прошлом году Рустам QBic расписал стену дома на Ленинградской в Самаре
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Художник раскрасит здание тольяттинского университета

Художник раскрасит здание тольяттинского университета

Уличный художник из Казани Рустам QBic нарисует новый мурал на стене корпуса Тольяттинского государственного университета на улице Фрунзе. Это станет продолжением арт-фестиваля Samara Ground 2021.

Художник создаст диптих (произведение, составленное из двух рисунков). На одном из рисунков будет изображен ребенок, читающий книгу, на другом - тот же ребенок с гаджетом в руках на фоне книг. В первом случае окружающий мир вокруг него светлеет, во втором является темным и бесцветным.

Рустам QBic уже работал в Самаре в прошлом году и раскрасил стену дома на улице Ленинградской. Та работа символизировала преемственность поколений.

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