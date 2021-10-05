Самарский губернатор внес рекомендации в проект федерального бюджета

Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении бюджета

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал участником парламентских слушаний в Совете Федераций. На нем обсуждался проект бюджета РФ на 2022 год, а участниками такого по сути первого публичного обсуждения стали министры, ученые, представители бизнеса, чиновники. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что экономика уже вернулась на докризисный уровень и сегодня есть все возможности, чтобы выполнить социальные обязательства перед гражданами.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что будущий бюджет страны будет влиять и на "кошельки" субъектов РФ. Выступил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он уточнил, что регион получит федеральную поддержку в этом году. И это огромная помощь.

- Мы получили значительные средства, и очень надеюсь, что после сегодняшнего обсуждения эта планка не будет снижена. Во всяком случае, работа палаты регионов Совета Федерации, председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко вселяет уверенность в этом, - сказал губернатор.

Также Дмитрий Азаров высказал мнение, что сейчас людей больше всего волнует здравоохранение. От Самарской области в Совет Федерации направят пакет инициатив. Одна из них - сокращение кредиторской задолженности лечебных учреждений. И поможет это сделать пересмотр тарифов фонда обязательного медицинского страхования.

В своей речи губернатор поблагодарил министра финансов РФ Антона Силуанова, уточнив, что работа федерального ведомства с регионами сегодня строится как работа единой команды.