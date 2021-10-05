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Общество5 октября 2021 19:34

СамГМУ получил грант по федеральной программе

Университет вошел в число вузов, которые получат ежегодное финансирование в 994 млн рублей
Сергей ЧЕРНЫХ
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Медицинский вуз стал обладателем федерального гранта

Медицинский вуз стал обладателем федерального гранта

Самарский Государственный медицинский университет (СамГМУ) получил спецгрант по федеральной программе «Приоритет 2030». Университет вошел в группу вузов, которые получат ежегодное финансирование в 994 млн рублей.

- Стратегия развития вуза гармонично вписывается в Стратегию лидерства Самарской области. У СамГМУ и с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, и с правительством выстроилось полное взаимопонимание и желание совместными усилиями вывести регион на лидирующие позиции, - сказал ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Университет стал обладателем гранта по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». Всего в этой категории на грант претендовали 36 вузов страны.