В Самаре благоустроят улицу Ленинградскую

В Самаре ремонтируют Ленинградскую

В Самаре до 1 ноября планируют комплексно благоустроить улицу Ленинградскую, сообщают в городской администрации.

Работы идут в границах улиц Максима Горького и Куйбышева. Там ремонтируют тротуары, укладывают бетонную плитку. Также благоустраивают парковочные места.

Между дорогой и тротуарами поставят ограждения, на лестницах сделают перила. Также появятся пандусы для маломобильных граждан.

Как отмечают в администрации, до конца сезона подрядчик должен завершить все запланированные работы по благоустройству.