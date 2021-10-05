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Общество5 октября 2021 20:55

В Самаре благоустроят улицу Ленинградскую

Работы планируют завершить до 1 ноября
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре ремонтируют Ленинградскую

В Самаре ремонтируют Ленинградскую

В Самаре до 1 ноября планируют комплексно благоустроить улицу Ленинградскую, сообщают в городской администрации.

Работы идут в границах улиц Максима Горького и Куйбышева. Там ремонтируют тротуары, укладывают бетонную плитку. Также благоустраивают парковочные места.

Между дорогой и тротуарами поставят ограждения, на лестницах сделают перила. Также появятся пандусы для маломобильных граждан.

Как отмечают в администрации, до конца сезона подрядчик должен завершить все запланированные работы по благоустройству.