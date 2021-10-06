Жительница Самары отправила QR-код мошенникам и лишилась 85 тысяч рублей с кредитной карты

Девушка поверила мошенникам и сама помогла им украсть свои деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские напоминают жителям Самары о правилах безопасности при попытке мошенников снять денежные средства с банковских карт. 22-летняя девушка поверила лжесотруднику банка и лишилась 85 тысяч рублей.

Девушка обратилась в полицию только спустя несколько дней после кражи денег со счета. Пострадавшая рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с ее банковского счета пытаются снять денежные средства. Причем мошенник сообщил, что противоправные действия происходят на территории Краснодарского края.

- Девушка поверила преступнику и по его указанию продиктовала номер кредитной карты, а затем в личном кабинете банка создала QR-код и отправила его звонившему, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате мошеннических действий со счета потерпевшей были сняты в размере 85 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.