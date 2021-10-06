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Общество6 октября 2021 8:20

Футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев претендует на премию «Джентльмен года» 2021

«Комсомолка» проводит традиционный конкурс на самого достойного российского футболиста
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Традиционная награда джентльмену - черный смокинг. Фото: Крылья Советов

Традиционная награда джентльмену - черный смокинг. Фото: Крылья Советов

«Комсомольская правда» с 1994 года выбирает «Джентльмена года» из числа российских футболистов. В 2021 году на почетное звание претендует футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Проголосовать за достойного футболиста можно на сайте «Комсомольской правды». Голоса будут приниматься до 00:00 16 октября 2021 года.

Голосование за победителя будет проводиться в два этапа. На первом этапе будут голосовать болельщики, а на втором – компетентное жюри. Такая форма подсчета голосов поможет исключить преимущество футболистов, у которых может быть больше болельщиков.