В Тольятти местные жители боятся кабана, который бегает по улице Жукова

Дикий кабан бродит по улицам Автограда. Фото: vk.com/tltvip

Жители Тольятти испугались дикого кабана, который разгуливает по улицам города средь бела дня. Фотографии животного разместила местная жительница в одном из пабликов в социальных сетях.

- Будьте осторожны! На улице Жукова возле детских садов бегает кабан, - предупредила тольяттинцев автор публикации.

В комментариях под постом пользователи предположили, что секач еще маленький, поэтому мог по глупости отбиться от своих родителей и убежать в город. Сейчас в Самарской области начался грибной сезон. Люди, идущие в лес, могут напугать диких зверей, поэтому они часто забегают в населенные пункты.

В населенных пунктах региона часто можно встретить лесных обитателей. Ранее «КП-Самара» рассказывала про лосенка, который остался без мамы. Житель Самарской области приютил сиротку у себя в сарае, выкормил лосенка, а после передал специалистам из Самарского зоопарка. Сейчас лось Яша живет в питомнике в поселке Формальный, где у него появилась невеста – лосиха Лада.