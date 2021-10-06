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Дом. Семья6 октября 2021 8:56

В Тольятти местные жители боятся кабана, который бегает по улице Жукова

Дикое животное бродит средь бела дня возле детских садов
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дикий кабан бродит по улицам Автограда. Фото: vk.com/tltvip

Дикий кабан бродит по улицам Автограда. Фото: vk.com/tltvip

Жители Тольятти испугались дикого кабана, который разгуливает по улицам города средь бела дня. Фотографии животного разместила местная жительница в одном из пабликов в социальных сетях.

- Будьте осторожны! На улице Жукова возле детских садов бегает кабан, - предупредила тольяттинцев автор публикации.

В комментариях под постом пользователи предположили, что секач еще маленький, поэтому мог по глупости отбиться от своих родителей и убежать в город. Сейчас в Самарской области начался грибной сезон. Люди, идущие в лес, могут напугать диких зверей, поэтому они часто забегают в населенные пункты.

В населенных пунктах региона часто можно встретить лесных обитателей. Ранее «КП-Самара» рассказывала про лосенка, который остался без мамы. Житель Самарской области приютил сиротку у себя в сарае, выкормил лосенка, а после передал специалистам из Самарского зоопарка. Сейчас лось Яша живет в питомнике в поселке Формальный, где у него появилась невеста – лосиха Лада.