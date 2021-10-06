«Единая Россия» утверждает кандидатов на руководящие должности партии в Госдуме

Всего во фракцию «Единой России» войдут 326 человек

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Васильева на должность руководителя фракции. Он подчеркнул, что Васильев пользуется доверием однопартийцев и президента Владимира Путина.

Также на должность первых заместителей предложено назначить Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова, которые будут курировать законотворческую работу и организационные вопросы. Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева предложили назначить руководителями внутрифракционных групп.

Председатель «Единой России» также отметил, что для реализации народной программы партия намерена тесно сотрудничать с федеральными и региональными органами власти. Для этого будут созданы рабочие группы, а также ближайшие пять лет будет программная комиссия партия.

Также по поручению президента РФ в «Единой России» созданы пять профильных комиссий. Так, комиссию по развитию Восточной Сибири предложено возглавить Сергею Шойгу, комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Сергею Лаврову, комиссию по образованию и науке Елене Шмелевой, комиссию по здравоохранению Денису Проценко, комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи Анне Кузнецовой.

Напомним, по итогам выборов 17-19 сентября 2021 года от партии «Единая Россия» в Госдуму прошли 324 кандидата, из которых 126 человек — по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам. Кроме того, еще два депутата-самовыдвиженца изъявили желание присоединиться к партии.