В Самарской области смертность в 2021 году почти в два раза превысила рождаемость

По сравнению с 2020 годом число смертей выросло на 3 184 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла смертность среди населения. С января по июль 2021-го в регионе умерли 30 183 человека. Это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, число летальных случаев значительно превышает рождаемость – в 1,9 раза. Такие данные приводит Самарастат.

- В 2021 году в Самарской области родилось 15 885 человек. Снижение по сравнению с 2020 годом составило 162 человека (на 1,1%). Число умерших – 30 183 (рост на 3 184 человека), - говорится в докладе ведомства.

Естественная убыль населения составила 14 298 человек. В 2020-м она была меньше – 10 932. В январе – июле этого года естественная убыль наблюдалась во всех районах Самарской области. Исключение – три населенных пункта Волжского района. Среди них: Рощинский, Смышляевка и Стройкерамика.