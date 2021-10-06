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Общество6 октября 2021 11:26

В Самаре нашли подрядчика для строительства дороги от трассы М-5 до Крутых Ключей

Стоимость работ составит 115,5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новую дорогу должны обустроить к осени 2022 года

Новую дорогу должны обустроить к осени 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Определен подрядчик для строительства 6 этапа Северного шоссе в Самаре. Дорогу протянут от трассы М-5 «Урал» до пересечения улицы Мира и бульвара Финютина в микрорайоне Крутые Ключи.

Согласно информации на сайте госзакупок, на электронный аукцион было подано две заявки: от АО «Балтийская строительная компания-СПБ» и ООО «МИКО-СТРОЙ». Победителем признали первую фирму. Она выполнит все работы за 115,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит построить участок дороги протяженностью 0,44 км. Там будут предусмотрены четыре полосы движения. Вдоль магистрали сделают тротуар. Его ширина составит 3 м. Земляные работы на объекте должны стартовать в следующем мае. Срок завершения строительства – 1 сентября 2022 года.