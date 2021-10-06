Появилось видео с неуловимым кабаном, который с утра бегает по Тольятти

Спасатели пытаются поймать дикое животное Фото: скриншот с видео

В Тольятти спасатели занялись поимкой кабана, который утром в среду, 6 октября, напугал местных жителей. Об этом в фейсбуке сообщил глава Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

Изначально кабана заметили на территории школы по улице Фрунзе, 12. Очевидцы вызвали на место спасателей, но зверь их не дождался. Сотрудники экстренной службы застали хряка на улице Жукова, 21. Он успел повредить там металлическое ограждение. Пока отловить животное не удалось.

Местные жители сняли на видео, как кабан бегает вдоль забора и пытается пройти сквозь него. Ограждение свои позиции не сдает. В итоге гостю городских джунглей ничего не остается, как бегать вдоль него. Чем именно привлекла его сторона за забором, остается загадкой.