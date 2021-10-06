Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 11:48

Появилось видео с неуловимым кабаном, который с утра бегает по Тольятти

Хряк успел побывать на территории школы и испортить один забор
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели пытаются поймать дикое животное

Спасатели пытаются поймать дикое животное

Фото: скриншот с видео

В Тольятти спасатели занялись поимкой кабана, который утром в среду, 6 октября, напугал местных жителей. Об этом в фейсбуке сообщил глава Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

Изначально кабана заметили на территории школы по улице Фрунзе, 12. Очевидцы вызвали на место спасателей, но зверь их не дождался. Сотрудники экстренной службы застали хряка на улице Жукова, 21. Он успел повредить там металлическое ограждение. Пока отловить животное не удалось.

Местные жители сняли на видео, как кабан бегает вдоль забора и пытается пройти сквозь него. Ограждение свои позиции не сдает. В итоге гостю городских джунглей ничего не остается, как бегать вдоль него. Чем именно привлекла его сторона за забором, остается загадкой.

В Тольятти по улице, возле детских садов бегал дикий кабан