В малоэтажных кварталах Сызрани ускорили мобильный интернет

Технические работы по усилению сети в первую очередь были проведены в районах частного сектора и малоэтажной застройки, для жителей которых мобильный интернет зачастую является единственным вариантом доступа в сеть.

Дополнительные базовые станции МТС были установлены в районе улиц Декабристов, Лизы Чайкиной, Урицкого и Образцовской, а также в 3-м Монтажном переулке. Благодаря этому средняя скорость мобильного интернета увеличилась примерно на треть, и теперь абоненты МТС могут учиться дистанционно с помощью сервисов видеоконференций,смотреть видео в формате HDи 4K, общаться по видеосвязи в мессенджерахи пользоваться всеми привычными сервисами от мобильных банков догосуслуг.

Учитывая рост турпотока и мобильного трафика на территории Сызрани, МТС также провела масштабные работы по усилению сети и увеличению скорости мобильного интернета в центре города, который является основным центром притяжения гостей из других регионов. В частности, новое оборудование появилось на улице Советской, где установлены информационные пюпитры интерактивного гида МТС «Виртуальная прогулка по Сызрани», и в районе парка им.Горького.