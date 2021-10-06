Шесть уголовных дел о продаже поддельных QR-кодов расследуют в Самарской области

Изготовление и продажа поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации незаконны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские продолжают бороться с преступлениями, связанными с коронавирусом. Речь идет о незаконном изготовлении и продаже поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации.

- Органы дознания продолжают расследование 6 уголовных дел, возбужденных по части 1 статьи 327 УК РФ «Изготовление поддельных документов» и связанных с профилактикой распространения COVID-19, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полиции напоминают, что фальсификация документов, их сбыт и использование незаконны. За это предусмотрено уголовное наказание. Так, продавцам поддельных сертификатов может грозить до 2 лет лишения свободы, а покупателям – до 1 года.