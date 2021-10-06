В Самарской области ищут «немого» преступника, сбежавшего из колонии в Димитровграде

Осужденный мог направиться из Димитровграда в Самару / Фото: УФСИН по Ульяновской области

В Самарской области ищут преступника, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. В розыск объявлен 29-летний Дмитрий Милохов, который был осужден за грабеж на 3,5 года, сообщили в УФСИН по 73 региону.

По информации ведомства, в понедельник, 4 октября, мужчина самовольно покинул колонию-поселение № 5, которая находится в Димитровграде. По предварительным данным, он мог направиться в Самару.

Приметы беглеца: рост 170-175 см, голубые глаза, русые волосы. Есть несколько татуировок: на плече – абстракция, на груди – крест, на правой кисти – «- - + #». Был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки. Известно, что преступник может выдавать себя за немого – общается людьми с помощью листка бумаги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия Милохова, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (8422) 42-81-12 (дежурная часть УФСИН по Ульяновской области) и +7 (908) 488-89-60 (подразделение розыска).