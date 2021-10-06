Медалистов Олимпийских игр - 2021 забирают в армию в Самарской области

Братья Бородачевы (в центре) выиграли серебро Олимпиады Фото: REUTERS

Серебряных медалистов Олимпийских игр - 2021 рапиристов Антона и Кирилла Бородачевых заберут в армию. Как рассказал военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, они попадают под осенний призыв и будут направлены на службу в спортивную роту.

- В регионе дислоцируется спортивная рота, в осенний призыв будем набирать для нее военнослужащих. Уже есть информация, что для прохождения службы в таком виде одобрены братья Бородачевы, призеры Игр в Токио, - отметил Алексей Вдовин.

Он также рассказал, что в этот призыв планируется направить в разные воинские формирования более 1600 человек. Это 90 воинских команд, 1 авиаборт на Калининград, два - в Крым, один воинский эшелон - на Дальний Восток. Восемь человек планируют отправить на альтернативную службу.

Рапиристы Бородачевы выиграли серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной. Кирилл и Антон - братья-близнецы, они родились в 2000 году, 23 марта. В этом году им исполнился 21 год. Также медаль на ОИ взял самарский шпажист Павел Сухов.