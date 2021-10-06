В Самарскую область прибыла делегация Российского экспортного центра

Встреча прошла успешно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

6 октября делегация Российского экспортного центра приехала в Самарскую область с рабочим визитом. В ходе него они провели встречу с представителями правительства региона. Прошла она под председательством главы минэкономразвития региона Дмитрия Богданова.

- Сегодня мы уже обсудили, что уже сделано, наметили определенные планы дальнейшей работы. Понимаем, что есть над чем трудиться, есть меры, которые работают и которые нужно совершенствовать. В этом и состоит наша общая задача, - поделился вице-президент по работе с клиентами РЭЦ Максим Кобин.

Стороны обсудили взаимодействия центра и области, рассказали об особенностях внедрения Регионального экспортного стандарта, поделились практиками работы РЭЦ с региональными компаниями и обговорили предложения команды правительства по совершенствованию работы федерального Экспортного центра и Центра поддержки экспорта.

Также делегация РЭЦ пообщалась с предпринимателями губернии. Открытый диалог состоялся на площадке центра "Мой бизнес". В мероприятии приняли участие более 100 потенциальных и действующих экспортеров.

- Мы с РЭЦ проводим очередную встречу, чтобы рассказать о мерах поддержки, принять во внимание информацию о том, чего не хватает. В рамках реализации нацпроектов создано очень много инструментов, которые важно «дотачивать» и правильно применять. Наше мероприятие посвящено сугубо практической стороне этого вопроса - чтобы предприниматели могли эффективно пользоваться действующей поддержкой, а органы власти - адаптировать их под потребности бизнеса, - поделился Дмитрий Богданов.