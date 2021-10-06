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Общество6 октября 2021 18:11

Жителей Самары в октябре спросят о доступности интернета

Исследование среди населения проведёт Самарастат
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Жителей Самары спросят про доступность интернета в октябре

Жителей Самары спросят про доступность интернета в октябре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары в октябре 2021 года спросят о доступности интернета. Такое исследование среди населения проведёт Самарастат.

Самарцев спросят, как они оценивают уровень доступности интернета и удобство получения государственных и муниципальных услуг онлайн.

Интервьюеры должны иметь при себе удостоверение и паспорт. Персональные данные отвечающих обезличат для статистических целей. Результаты исследования можно получить у специалистов Самарастата.