Жителей Самары в октябре спросят о доступности интернета

Жителей Самары спросят про доступность интернета в октябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары в октябре 2021 года спросят о доступности интернета. Такое исследование среди населения проведёт Самарастат.

Самарцев спросят, как они оценивают уровень доступности интернета и удобство получения государственных и муниципальных услуг онлайн.

Интервьюеры должны иметь при себе удостоверение и паспорт. Персональные данные отвечающих обезличат для статистических целей. Результаты исследования можно получить у специалистов Самарастата.