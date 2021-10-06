В Самаре предприятиям заплатят за трудоустройство с биржи труда

В Самаре за новых работников с биржи труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 5 октября начали выплачивать предприятия по 38 000 рублей на человека, нанятого с биржи труда. Поручение с такой мерой поддержки выдал президент Владимир Путин.

Чтобы получить выплату, компании нужно устроить к себе безработного, который стоит на учёте на бирже труда с августа 2021 года. Для граждан с ограниченными возможностями, а также из многодетных семей или родителей одиночек срок учёта на бирже не важен.

Выплату будут начислять постепенно, за первый, третий и шестой месяц, проработанный новым сотрудником на предприятии. Такая мера поддержки поможет компенсировать наёмщикам расходы, а безработным стать желанными для работодателей.