Представители фитнес-индустрии встретятся с губернатором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 8 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретится с представителями фитнес-индустрии региона, которая попала под противоэпидемические ограничения.

Напомним, с 11 октября в кино, театрах, на концертах, а также в бассейных, фитнес-центрах и спортзалах нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации, либо справку о перенесённом заболевании COVID-19. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, а на сайте правительства опубликовали приказ с теми же мерами, подписанный губернатором.

По словам представителей фитнес-индустрии, встреча очень важна, так как предприниматели хотят донести до властей, что спорт помогает в борьбе с заболеваемостью, а все предписания сотрудниками спортзалов исполняются безукоризненно, а также вводятся дополнительные меры для дезинфекции помещений.

Как рассказала хозяйка сети Fizкультура Елена Самородова, фитнес-центрам очень хочется работать и давать возможность заниматься спортом жителям губернии. Они надеются на скорое изменение или отмену постановления о введении QR-кодов.