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Общество6 октября 2021 20:15

Прокуратура требует уволить двух самарских чиновников, которые отдали квартиры родственникам

Муниципальное жильё должны были получить сироты, инвалиды и жители аварийного жилого фонда
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Прокуратура Самары требует уволить двух чиновников, отдавших муниципальное жильё родственникам

Прокуратура Самары требует уволить двух чиновников, отдавших муниципальное жильё родственникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары требует уволить двух чиновников, которые отдали муниципальные квартиры своим родственникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Работники надзорного ведомства выявили, что два высокопоставленных чиновника департамента управления имуществом городского округа Самара воспользовались служебным положением и предоставили муниципальное жильё в служебный и социальный найм своим работникам и их родственникам. По закону данное жильё должны были получить дети-сироты, инвалиды и граждане, проживающие в аварийном жилом фонде,

Прокуратура Самары направила в суд иск, а в адрес руководителя департамента представление с требованием устранить нарушение и уволить за утрату доверия нарушивших закон чиновников.