Прокуратура требует уволить двух самарских чиновников, которые отдали квартиры родственникам

Прокуратура Самары требует уволить двух чиновников, отдавших муниципальное жильё родственникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары требует уволить двух чиновников, которые отдали муниципальные квартиры своим родственникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Работники надзорного ведомства выявили, что два высокопоставленных чиновника департамента управления имуществом городского округа Самара воспользовались служебным положением и предоставили муниципальное жильё в служебный и социальный найм своим работникам и их родственникам. По закону данное жильё должны были получить дети-сироты, инвалиды и граждане, проживающие в аварийном жилом фонде,

Прокуратура Самары направила в суд иск, а в адрес руководителя департамента представление с требованием устранить нарушение и уволить за утрату доверия нарушивших закон чиновников.