В Самарской области на М5 столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть жертвы

В Самарской области столкнулись автобус и легковушка. ФОТО: Скриншот

В Самарской области на 1054 километре трассы М5, не доезжая до поворота на село Хорошенькое произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса "Неоплан". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации, автомобиль Лада Приора выехала на встречную полосу движения и ударился в автобус. Автобус упал в кювет, Приора от удара вернулась на свою полосу движения и там столкнулась с другим легковым автомобилем. В столкновении на месте погибли два человека из Лады. Один пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

На момент ДТП в автобусе находились 27 человек, детей среди пассажиров автобуса нет. По информации источника, знакомого с ситуацией, в автобусе ехали вахтовики. Работниками скорой помощи оказывается помощь пострадавшим пассажирам автобуса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, оказали содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, установили и опросили очевидцев случившегося. По факту случившегося проводится проверка.