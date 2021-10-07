На небе вспыхнул пожар: самарцев восхитил умопомрачительный октябрьский закат

Удивительное небо. Фото: Илья Сухов

Восхитительный закат порадовал самарцев 6 октября 2021 года. Природа устроила настоящее феерическое шоу. Когда солнце только начинало садиться, легкие перистые облака изнутри озарились розовым сиянием. А через несколько минут на небе вспыхнул пожар. Казалось, что ярко-красным стало все вокруг.

- Чудо. Сегодняшний закат в Самаре. Фото не передает всю нежность и необычность. Представьте, что-то в 10 раз нежнее и изящнее и это будет то, что мы увидели сегодня здесь, - пишет самарчанка Инесса Анисимова.

Те, кто оказался в этот момент рядом с набережной, вытянул счастливый билет. Но красивый закат было видно, пожалуй, чуть ли не с любой точки в городе.

- Сегодня в Самаре пожар на небе, оно решило всех шокировать и очаровать, октябрьские закаты, явление , для влюблённых в жизнь, - делится эмоциями Мария Быстрова.

Самарский закат. Фото: Елена Осипова

- Облака нижнего яруса, которые покрывали, по сути, весь небосвод развалились на отдельные "хлопья", а багряные лучи солнечного октябрьского заката прожигали насквозь "эти хлопья" и весь небосвод походил на гигантскую шкуру леопарда, вывернутую наизнанку, которая охватывала этот небосвод, пытаясь согреть его огненно алыми, но все же холодными лучами, - пишет Юрий Филиппов.

Красоты явлению добавили облака: Они скомпоновались самым удивительным образом, как будто покрыв небо небольшими кусочками пухового одеяла или хлопья. Сквозь них пробивались лучи закатного солнца. Кстати, шанс на повторение такого заката есть. Синоптики обещают, что при росте атмосферного давления будет увеличиваться количество и продолжительность облачных прояснений. Значит, облака н уйдут совсем, а будут такими же легкими как накануне - так что нам еще предстоит полюбоваться осенними закатами, пришедшими на смену летним.