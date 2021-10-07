Водитель "Нивы" погиб в Самаре в страшной аварии на Чекистов

Машина превратилась в груду металла

В Самаре утром 7 октября 2021 года случилась страшная авария. В шесть утра на перекрестке рядом со зданием по ул. Чекистов, 153 столкнулись грузовая "газель" и "Нива". Удар был настолько сильным, что от машины осталась только груда металла.

- В ДТП погиб водитель Нивы. На месте работали сотрудники полиции, по всем собранным материалам будет проведена проверка и по итогу - принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как написали самарцы в комментариях, за три дня на этом перекрестке это уже второе ДТП. Также комментаторов удивило, как автомобили умудрились не разъехаться на практически пустой дороге в шесть утра. Впрочем, другие возразили, что в это время в промышленной Зубчаниновке уже нормальное движение.

Пока неизвестно, кто виноват в ДТП. Редакция КП-Самара приносит соболезнования родным и близким погибшего. Будьте осторожнее на дорогах!