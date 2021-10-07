Ночи в Самаре в начале октября 2021 года будут морозными из-за арктического антициклона

Осень становится более холодной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночи в Самаре в октябре 2021 года будут морозными из-за арктического антициклона, который усиливает свое влияние над средним Поволжьем. Именно его самарцы могут благодарить за сухую и безветренную погоду, но он же отвечает и за мороз по ночам. Как объяснили синоптики, вследствие роста атмосферного давления увеличивается количество и длина облачных прояснений.

- Это позволит воздуху днем быстрее прогреваться, а ночью, наоборот, температура будет опускаться до отрицательных значений, - отметила синоптики Приволжского УГМС Любовь Горлатова.

В Гидрометцентре отметили, что температура в первой декаде октября будет выше средних значений примерно на градус. Днем в ближайшие дни будет тепло до +14 градусов, по ночам температура опустится до -4 градусов. Осадков в области не обещают.

Кстати, благодаря красивым низовым облакам самарцы могут любоваться красивыми закатами. 6 октября 2021 природа устроила на небе настоящую огненную феерию.