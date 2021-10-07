В полиции назвали предполагаемого виновника смертельного ДТП на ул. Чекистов в Самаре

После ДТП грузовик перевернулся на крышу / Фото: ОГИБДД Самары

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло утром в четверг, 7 октября, на пересечении улиц Краснопресненской и Чекистов в Самаре. Там в столкновении с грузовой «Газелью» погиб водитель автомобиля «Шевроле Нива». По предварительным данным полицейских, аварию устроил водитель первой машины.

- 32-летний водитель «Газели», следуя по Краснопресненской, на перекрестке с Чекистов не пропустил «Ниву», которая ехала по главной дороге, - сообщили в ОГИБДД по Самаре.

После столкновения обе машины вылетели с дороги. Грузовик перевернулся на крышу. Водитель внедорожника – 62-летний мужчина – скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.