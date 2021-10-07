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Происшествия7 октября 2021 9:51

В полиции назвали предполагаемого виновника смертельного ДТП на ул. Чекистов в Самаре

В аварии погиб водитель легкового автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
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После ДТП грузовик перевернулся на крышу / Фото: ОГИБДД Самары

После ДТП грузовик перевернулся на крышу / Фото: ОГИБДД Самары

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло утром в четверг, 7 октября, на пересечении улиц Краснопресненской и Чекистов в Самаре. Там в столкновении с грузовой «Газелью» погиб водитель автомобиля «Шевроле Нива». По предварительным данным полицейских, аварию устроил водитель первой машины.

- 32-летний водитель «Газели», следуя по Краснопресненской, на перекрестке с Чекистов не пропустил «Ниву», которая ехала по главной дороге, - сообщили в ОГИБДД по Самаре.

После столкновения обе машины вылетели с дороги. Грузовик перевернулся на крышу. Водитель внедорожника – 62-летний мужчина – скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

Смертельное ДТП с участием грузовой "Газели" и "Нивы" на ул. Чекистов в Самаре 07.10.2021
Комментарий начальника отделения ДИ ОГИБДД У МВД России по г. Самаре А.И. Чугунова