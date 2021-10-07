В Тольятти водитель Hyundai погиб в ДТП с автобусом

Легковушке разворотило всю переднюю часть / Фото: Андрей Дербенев Фото: Facebook

Утром в четверг, 7 октября, в Тольятти произошло смертельное ДТП. По дороге, ведущей в поселок Поволжский, столкнулись Hyundai Solaris и автобус «ЛиАЗ». Об этом в фейсбуке сообщил глава Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фото, удар был сильный. Легковушке разворотило всю переднюю часть. Водитель – 47-летний мужчина – оказался зажат в салоне. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Из покореженного авто его доставали спасатели.

Автобус вылетел с дороги в кювет / Фото: Андрей Дербенев Фото: Facebook

Что касается автобуса, то он съехал с дороги в кювет. Там его остановил хвойный молодняк. Пострадали водитель «ЛиАЗа» и два его пассажира. Их с различными травмами увезли в больницу.

Установить все детали аварии предстоит полицейским.