Победителя конкурса на лучшую концепцию 5-й очереди набережной в Самаре выберут в ноябре 2021 года

Новую прогулочную зону обустроят от Вилоновской до Маяковского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конкурс на лучший проект строительства пятой очереди набережной в Самаре презентовали на XXIX Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2021» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Эстакада должна соединить старую и новую очереди набережной. Ее планируют протянуть от улицы Вилоновской до улицы Маяковского (бассейн ЦСКА). Конкурс на создание концепции объявили в Самаре в День города. Сейчас местный Союз архитекторов активно принимает заявки. Участие в нем могут принять как российские, так и зарубежные архитекторы, градостроители, урбанисты и дизайнеры.

- Мы ожидаем увидеть проект, который учтет все особенности исторического места, сохранит вид архитектурного ансамбля, а также будет соответствовать современным тенденциям, - рассказал глава управления главного архитектора Самары Игорь Галахов.

Итоги конкурса подведут 25-30 ноября 2021 года. Победителей ждут денежные призы: 1 место – одна премия в 500 тысяч, 2-е – две премии по 250 тысяч, 3-е – три премии по 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены четыре поощрительные премии по 150 тысяч рублей и премия «Народное голосование» в 50 тысяч рублей.