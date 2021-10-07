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Происшествия7 октября 2021 11:44

Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Самарской области

Авария унесла жизни 21-летнего парня и 24-летней девушки
Анастасия ФИЛАТОВА
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От "Приоры" мало что осталось

От "Приоры" мало что осталось

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером в среду, 6 октября, на 1053 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе. Там примерно в 20:45 столкнулись автобус «Неоплан», «Лада Приора» и ВАЗ-2115.

По предварительной информации полицейских, аварию спровоцировал 21-летний водитель «Лады». За последний год его 13 раз привлекали к ответственности за превышение скорости. Накануне молодой человек двигался по трассе со стороны Уфы в направлении Самары. В пути он выехал на встречную полосу и врезался в автобус «Краснодар – Уфа» (перевозил вахтовиков), в котором находились 27 человек.

От "Приоры" мало что осталось

От "Приоры" мало что осталось

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

- Автобус съехал в правый кювет и опрокинулся. «Приору» отбросило на ВАЗ-2115 с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Он тоже съехал в правый кювет и перевернулся, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП погибли два человека: водитель «Приоры» и его 24-летняя пассажирка. Еще один пассажир легковушки – 21-летний молодой человек – получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу. Также пострадали 60-летний и 42-летний пассажиры автобуса. Им назначили амбулаторное лечение.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Также проверку организовали прокуроры Красноярского района.