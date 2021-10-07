В Самарскую губдуму впервые вошли сразу 14 женщин-депутатов

Представительницы прекрасного пола возглавили ряд профильных комитетов думы

В Самарскую губернскую думу впервые вошли сразу 14 женщин-депутатов. При этом большинство из них (11) представляют партию «Единая Россия».

- Женщины по-другому оценивают многие вещи, Губернской думе важен их голос, их взгляд. Они более чуткие к изменениям в обществе и видят нестандартные пути решения, - отметил спикер областного парламента Геннадий Котельников.

Так, в новый состав вошла экс-глава Минсоцдема Марина Антимонова. Она стала заместителем председателя губдумы и членом двух комитетов: по местному самоуправлению и законодательству.

Кроме того, в седьмом составе областного парламента будут работать Екатерина Кузьмичева, Марина Сидухина, Елена Крылова, Светлана Бескоровайнова, Вера Попова, Анна Дубасова, Елена Сазонова, Светлана Ильина, Юлия Хаджиева, Ирина Долгополова. Направлениями их работы станут: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, культура, противодействие коррупции, промышленность и предпринимательство, строительство и транспорт, а также бюджет и финансы.