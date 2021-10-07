В Октябрьске при земляных работах нашли артиллерийский снаряд начала ХХ века

Снаряд обнаружили на улице Железнодорожной / Фото: Росгвардия Самарской области

В Октябрьске на улице Железнодорожной обнаружили необычную находку. Во время проведения земляных работ местные жители наткнулись на предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

На место вызвали сотрудников экстренных служб. Вскоре туда прибыла группа разминирования. Специалисты осмотрели находку и установили, что это артиллерийский снаряд начала ХХ века.

- Боеприпас представлял опасность для окружающих, поэтому взрывотехники уничтожили его на месте обнаружения. Для этого использовался накладной заряд, - отметили в ведомстве.

Напомним, в прошлом месяце в Самарской области было несколько подобных находок. Артиллерийские снаряды находили в основном возле сел Сызранского района (Ерик, Лесная поляна, Новая Крымза). Все боеприпасы были изготовлены в середине прошлого столетия.