В Самарской области на 7 октября 2021 года подтверждено 644 новых случая заражения коронавирусом

За сутки умерли 29 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Самарской области опубликовал обновленные данные по коронавирусу на 7 октября 2021 года. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 644 человек. Общее число случаев заражения достигло 109 622.

Большинство заболевших зафиксировано в Самаре – 248 человек. В Тольятти прибавилось 118 пациентов, в Новокуйбышевске – 26, в Отрадном – 23, а в Кинеле – 21. По данным оперштаба, 612 человек были обследованы с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». Остальные 32 не имели никаких симптомов заболевания.

В Самарской области продолжают фиксировать летальные случаи среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки скончались 29 человек. Среди них: женщины 60, 60, 60, 81, 87, 87, 84, 84 лет, мужчины 73, 78 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщины 58, 62, 84 лет, мужчина 81 года, которые при жизни страдали болезнями сердца и эндокринной системы; женщина 67 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием; женщины 72, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; 58-летний мужчина с инфекционным заболеванием; мужчина 67 лет, страдавший заболеванием пищеварительной системы, а также женщины 72, 78, 78, 79, 79, 79, 81, 83 лет и мужчины 55, 59 лет, у которых не было сопутствующих заболеваний. Всего в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 4 048 летальных случаев.