В Самаре возбудили уголовное дело на парня, который переехал жить к своей 16-летней подружке

Как информация о связи Артема с несовершеннолетней дошла до следователей, пока не ясно, но на парня уже возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Артему 19 лет, парень прописан в одном из сел Самарской области, но живет у своей девушки. Нике (имя девочки изменено) 16 лет, но ее насыщенная сексуальная жизнь никого не смущала до недавнего времени. Даже ее маму.

- По предварительным данным, они проживают вместе с согласия матери, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – А интимные отношения у них – как минимум с прошлой осени, когда девочке было 15 лет.

Как информация о связи Артема с несовершеннолетней дошла до правоохранительных органов, пока не ясно. Однако 5 октября в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет».

Теперь, если дело дойдет до суда и парня признают виновным, ему грозит серьезное наказание. Санкции статьи предусматривают обязательные или принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до 4 лет.