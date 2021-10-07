Готовность детского сада на ул. Подшипниковой в Самаре достигла 67%

Детсад должны достроить до конца года / Фото: администрация Самары

В Самаре до конца 2021 года достроят два новых детских сада. Один появится на улице Подшипниковой, 27, а другой – на улице Ташкентской. Ход работ на стройплощадках в начале недели проверил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Так, детсад на Подшипниковой рассчитан на 112 мест. Всего там будет шесть групп: для малышей до 3 лет, три разновозрастные и две для детей с особенностями здоровья. Сейчас в здании идут внутренние работы, гидроизоляция кровли, монтаж электроснабжения и канализации. Общая готовность объекта – 67%.

Детский сад, который строят в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе, сможет принять 132 ребенка от 1 до 7 лет. Рабочие заканчивают возведение стен и перегородок, обустройство кровли и фасада. Начата внутренняя отделка помещений и монтаж системы отопления.