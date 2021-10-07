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Общество7 октября 2021 13:44

Новый корпус детской инфекционной больницы в Самаре сдадут до конца 2022 года

Ранее сообщалось, что здание построят к сентябрю 2023-го
Анастасия ФИЛАТОВА
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Площадку готовят к строительству нового корпуса больницы

Площадку готовят к строительству нового корпуса больницы

Фото: скриншот с видео

В Самаре скорректировали сроки строительства нового корпуса детской инфекционной больницы на улице Шверника, 1. Ранее сообщалось, что здание возведут к сентябрю 2023-го, но теперь власти назвали новую дату – конец 2022 года.

- Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, несколько дней назад местный видеоблогер снял стройплощадку с высоты птичьего полета. К настоящему времени рабочие провели вертикальную планировку территории, сделали подпорную стенку (в районе примыкания к больнице), установили ограждение и обустроили временные подъездные пути. Также сейчас идут разработка котлована и защитная стяжка.