В Жигулевске предпринимателя будут судить за падение рабочего с крыши дома

Индивидуальный предприниматель может лишиться свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске скоро предстанет перед судом местный индивидуальный предприниматель. Мужчину обвиняют в падении человека с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

ЧП произошло в мае 2020 года в микрорайоне В-1. ИП на основании договора субподряда проводил капитальный ремонт МКД. Он привлек к работам бригаду из 6 человек.

Предприниматель не провел инструктаж по охране труда и не обеспечил рабочих средствами защиты. В итоге один из кровельщиков, который собирал строительный мусор и спускал его вниз, упал с крыши пятиэтажки.

- Согласно заключению экспертизы, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, - отмечают следователи.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 216 УК РФ. Материалы направлены на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит предпринимателю, - до 3 лет лишения свободы.