В Самаре женщина нелегально продавала алкоголь, а потом попыталась дать взятку полицейскому

Полицейский отказался от взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу. По версии следствия, местная жительница попыталась подкупить полицейского, желая избежать административного наказания за нелегальную продажу алкоголя.

Как сообщили следователи, 61-летняя директор общества с ограниченной ответственностью продавала алкогольную продукцию без соответствующих товарно-распорядительных документов и применения контрольно-кассовой техники. Сотрудники полиции выявили данный факт в ходе проведения контрольной закупки в магазине.

- Обвиняемая, пытаясь избежать ответственности за указанные нарушения, передала сотруднику полиции в качестве взятки 25 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Сотрудник правоохранительных органов отказался от денежного вознаграждения, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.