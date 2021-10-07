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Общество7 октября 2021 15:20

В Самаре женщина нелегально продавала алкоголь, а потом попыталась дать взятку полицейскому

На бизнес-леди возбудили уголовное дело
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Полицейский отказался от взятки

Полицейский отказался от взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу. По версии следствия, местная жительница попыталась подкупить полицейского, желая избежать административного наказания за нелегальную продажу алкоголя.

Как сообщили следователи, 61-летняя директор общества с ограниченной ответственностью продавала алкогольную продукцию без соответствующих товарно-распорядительных документов и применения контрольно-кассовой техники. Сотрудники полиции выявили данный факт в ходе проведения контрольной закупки в магазине.

- Обвиняемая, пытаясь избежать ответственности за указанные нарушения, передала сотруднику полиции в качестве взятки 25 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Сотрудник правоохранительных органов отказался от денежного вознаграждения, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.