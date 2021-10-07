Самарцы устроили дебаты в соцсетях из-за старого советского катера

Обычное объявление вызвало нешуточные дебаты

Самарцы устроили дебаты в социальной сети из-за старого советского катера. Поводом для дискуссии стало предложение самарца по имени Андрей, которое тот разместил в «Объявлениях ВКонтакте». Мужчина предложил свои услуги по подбору советского катера «Амур» со стационарным двигателем и даже пообещал помочь с отправкой катера в другой город.

За считанные дни объявление набрало более 16 тысяч просмотров и массу комментариев. Старый советский катер стал поводом для ожесточенной дискуссии, в которой комментаторы разделились на два лагеря – сторонников и противников старой советской техники.

Часть комментаторов усомнились в качестве старой техники и назвали увлечение ею «некрофилией». Другие же заявили, что «по судоходным качествам «Амур» утрет нос новым волнопорящим скорлупкам»

Автор объявления не выдержал и выступил в разгоревшемся споре в качестве миротворца.

- Тема про помощь в подборе катеров такого типа, я не предлагаю или не говорю, что лучше или хуже, - написал он. - Каждому свое.