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Общество7 октября 2021 15:23

Самарцы устроили дебаты в соцсетях из-за старого советского катера

Поводом для дискуссии стало объявление ВКонтакте про выбор катера «Амур»
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Обычное объявление вызвало нешуточные дебаты

Обычное объявление вызвало нешуточные дебаты

Самарцы устроили дебаты в социальной сети из-за старого советского катера. Поводом для дискуссии стало предложение самарца по имени Андрей, которое тот разместил в «Объявлениях ВКонтакте». Мужчина предложил свои услуги по подбору советского катера «Амур» со стационарным двигателем и даже пообещал помочь с отправкой катера в другой город.

За считанные дни объявление набрало более 16 тысяч просмотров и массу комментариев. Старый советский катер стал поводом для ожесточенной дискуссии, в которой комментаторы разделились на два лагеря – сторонников и противников старой советской техники.

Часть комментаторов усомнились в качестве старой техники и назвали увлечение ею «некрофилией». Другие же заявили, что «по судоходным качествам «Амур» утрет нос новым волнопорящим скорлупкам»

Автор объявления не выдержал и выступил в разгоревшемся споре в качестве миротворца.

- Тема про помощь в подборе катеров такого типа, я не предлагаю или не говорю, что лучше или хуже, - написал он. - Каждому свое.

Старый советский катер стал поводом для ожесточенной дискуссии, в которой комментаторы разделились на два лагеря – сторонников и противников старой советской техники. Фото: Объявления Вконтакте.

Старый советский катер стал поводом для ожесточенной дискуссии, в которой комментаторы разделились на два лагеря – сторонников и противников старой советской техники. Фото: Объявления Вконтакте.